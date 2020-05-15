Видео ⟩ Первые "масочные" рейды Рижской муниципальной полиции

Контролеры Rīgas satiksme, с которыми полиция проводит совместные рейды, не имеет полномочий штрафовать пассажиров - это могут делать сотрудники Государственной полиции или муниципальной.

Представитель RPP Том Садовскис рассказал, что в в пятницу, 15 мая, полицейские никого не оштрафовали - проводили профилактическую работу. По его словам, в дальнейшем многое будет зависеть от отношения человека к нарушению: тот, кто явно и агрессивно нарушает требование прикрывать лицо, может быть оштрафован на сумму от 10 до 2000 евро.

Сотрудники RPP в пятницу выдавали маски для лица пассажирам, у которых такой не было. Напоминаем: для того, чтобы прикрыть лицо, не обязательно покупать маску - достаточно использовать платок или шарф.

Такие рейды имеют право проводить муниципальные полиции всех самоуправлений. Стоит отметить, что Госполиция не намерена проводить регулярные рейды, но обещает реагировать на жалобы населения.

Как известно, с 12 мая пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать лицо с целью сократить распространение Covid-19. Ранее RUS.TVNET сообщал, что не соблюдают требование о ношении маски и пассажиры поездов.

Видео: Сюжет TV3 о полицейских рейдах