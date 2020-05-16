Сб, 16.05.2020
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Drive in Kino: на Кипсале покажут фильмы для зрителей в машинах

ФОТО: Publicitātes foto

С субботы, 16 мая, на стоянке выставочного центра Кипсала начнет работать Drive in Kino - возможность посмотреть фильмы, сидя в автомобиле, сообщает агентство LETA.

Звук фильма будет обеспечиваться через радиоволны, поэтому наличие радио необходимо в каждой машине. Посетители могут брать с собой закуски и напитки.

В Drive in Kino на Кипсале можно будет посмотреть от двух до четырех сеансов в день. На один автомобиль необходимо приобретать всего один билет.

Как пояснили организаторы, в Латвии кино в автомобиле разрешено с 12 мая.

Список фильмов и билеты доступны на сайте driveinkino.lv.

Drive in Kino на Кипсале можно посетить только в автомобиле, выход из транспортного средства запрещен. Кроме того, автомобили нужно будет размещать с дистанцией в два метра. Присутствие кабриолетов, велосипедов, мотоциклов и пешеходов запрещено.

Организаторы отмечают что, необходимо соблюдать вместительность автомобиля, а также правила о собраниях в рамках одного домохозяйства, но билет на одну машину надо покупать только один.

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