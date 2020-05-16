Италия планирует разрешить с 3 июня въезд из других стран ЕС

Во время пандемии Covid-19 въезд в Италию был возможен только в особых случаях, например, чтобы граждане и жители Италии могли вернуться домой из-за границы.

Итальянские СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что границы будут открыты для граждан из стран ЕС и Шенгенской зоны, не требуя карантина или предоставления удостоверения.

Взъезд из других стран пока что будет закрыт.

Министры, которым еще нужно принять такое решение, вечером в пятницу обсуждали и смягчение введенных в связи с Covid-19 ограничений.

Италия - одна из наиболее затронутых пандемией Covid-19 страна, несмотря на то, что число случаев заражения в последнее время снизилось.

До вечера пятницы в Италии был зарегистрировано примерно 223 800 случаев заражения и более 31 600 случаев смерти, связанных с Covid-19.

Пандемия уничтожила экономику Италии, сильнее всего ударив по туристической индустрии.

С 10 марта в рамках карантина по всей стране были закрыты гостиницы и музеи, остановлено международное воздушное сообщение, что сделало популярные туристические места необычно пустыми.

Галерея: Италия во время пандемии Covid-19

Правительство Италии надеется сохранить хотя бы летний туристический сезон.

"Мы не проведем лето на балконе и красота Италии не останется в карантине", - заявил на прошлой недели премьер-министр Италии Джузеппе Конте.