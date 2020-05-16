Минздрав: ограничения в сфере общепита нужно сохранить до конца режима ЧС

По крайней мере до конца режима чрезвычайной ситуации нужно сохранить введенные ограничения в сфере общественного питания, допускающие максимум два человека за столиком и требующие соблюдения двухметровой дистанции. Такова позиция Министерства здравоохранения, изложенная его представителем Анной Страпцане.
В зависимости от эпидемиологической ситуации министерство оценит возможности смягчения ограничений.
Ранее главный инфекционист Минздрава Уга Дупмис заявил, что в заведениях общепита можно было бы устанавливать стеклянные барьеры между столиками, а персонал снабдить защитными щитками для лица.
По словам президента Латвийского общества ресторанов Яниса Ензиса, предприятия общепита предложат увеличить разрешенное количество клиентов за столиками.
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