Минздрав: ограничения в сфере общепита нужно сохранить до конца режима ЧС

По крайней мере до конца режима чрезвычайной ситуации нужно сохранить введенные ограничения в сфере общественного питания, допускающие максимум два человека за столиком и требующие соблюдения двухметровой дистанции. Такова позиция Министерства здравоохранения, изложенная его представителем Анной Страпцане.