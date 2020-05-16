Сб, 16.05.2020
Я не считаю, что жители Латвии сейчас в депрессии. Мы работаем и живем. Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис

Минздрав: ограничения в сфере общепита нужно сохранить до конца режима ЧС

Столик в ресторане. Иллюстрация

ФОТО: LETA

По крайней мере до конца режима чрезвычайной ситуации нужно сохранить введенные ограничения в сфере общественного питания, допускающие максимум два человека за столиком и требующие соблюдения двухметровой дистанции. Такова позиция Министерства здравоохранения, изложенная его представителем Анной Страпцане.

В зависимости от эпидемиологической ситуации министерство оценит возможности смягчения ограничений.

Ранее главный инфекционист Минздрава Уга Дупмис заявил, что в заведениях общепита можно было бы устанавливать стеклянные барьеры между столиками, а персонал снабдить защитными щитками для лица.

По словам президента Латвийского общества ресторанов Яниса Ензиса, предприятия общепита предложат увеличить разрешенное количество клиентов за столиками.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ