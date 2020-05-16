В Латвии подсчитали заболевших Covid-19 полицейских. На работе из них не заболел никто

До сих пор в Латвии Covid-19 заболели семь сотрудников Госполиции, сообщает агентство LETA.
Часть заболевших уже вылечилась.
Заболевание не было связано с выполнением служебных обязанностей, за исключением случая, когда инфицирование стража порядка было связано с командировкой.
Заражение стражей порядка на работу службы не повлияло, полиция продолжает работать в режиме повышенной готовности.
С момента введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации, Госполиция, как и другие госструктуры, продолжает соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Так, стражам порядка доступны средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Кроме того, полицейские проинструктированы, как снизить риск заражения.
Напомним, за последние сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19, большинство из них - в центре социального ухода Mārsnēni в Приекульском крае.
Covid-19 выявлен у четырех работников учреждения и 17 его клиентов.
Вчера в Латвии сделано 1946 тестов на Covid-19.
За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах лечатся 25 человек, у 22 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
В целом с начала эпидемии проведено 87 377 анализов, Covid-19 подтвержден у 997 человек. 662 человека уже выздоровели, 19 скончались.
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