В Эстонии - четыре новых случая Covid-19, в Литве - 11 и одна смерть

За сутки было проанализировано 752 первичных теста на коронавирус, из которых позитивный результат дали четыре теста (0,5%).

По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 41 пациенту, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Эстонии сделано около 69 тысяч первичных тестов на коронавирус, из которых позитивный результат дали 1 770 тестов (2,6%).

В свою очередь в Литве за последние сутки Covid-19 был подтвержден еще у 11 человек, один пациент скончался.

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1534 человек, от этой болезни умерло 55 человек, еще в трех случаях у зараженных вирусом была другая причина смерти.

988 человек считаются выздоровевшими.