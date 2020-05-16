Сб, 16.05.2020
В среднем за одно дежурство умирает полтора пациента моего отделения. Если у меня умирает один, то по всей стране должны быть сотни. Российский медик о манипуляциях со статистикой

В Эстонии - четыре новых случая Covid-19, в Литве - 11 и одна смерть

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

За минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у четырех человек, новых смертей не было, всего от коронавируса в стране скончались 63 человека.

За сутки было проанализировано 752 первичных теста на коронавирус, из которых позитивный результат дали четыре теста (0,5%). 

По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 41 пациенту, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ. 

Всего в Эстонии сделано около 69 тысяч первичных тестов на коронавирус, из которых позитивный результат дали 1 770 тестов (2,6%).

В свою очередь в Литве за последние сутки Covid-19 был подтвержден еще у 11 человек, один пациент скончался.

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1534 человек, от этой болезни умерло 55 человек, еще в трех случаях у зараженных вирусом была другая причина смерти.

988 человек считаются выздоровевшими. 

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