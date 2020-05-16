Сфера, которая в странах Центральной Европы выйдет из кризиса Covid-19 победителем

Пока под влиянием пандемии Covid-19 люди по всему миру теряют работу и во все большем количестве офисных зданий воцаряется пустота, некоторые компании в Центральной Европе, обеспечивающие удаленные и дешевые услуги бизнеса, могут стать главными победителями в новом порядке бизнеса, пишет Reuters.
От Праги до Варшавы и Бухареста эти предприятия уже долгое время предлагают такие услуги как развитие программного обеспечения, администрирование, совершение платежей по заказу, которые делают и крупнейшие компании Европы и США. Сейчас эти компании, оказывающие различные удаленные услуги, становятся глобальным трендом, расширяя свою деятельность.
"Во время кризиса все больше предприятий готовы изменить свою модель деятельности. Несомненно, это происходит", - говорит Роман Павлошек из чешского Брно, руководитель финансового сервисного центра, обслуживающего глобальное предприятие Atlas Corpo.
Указывается, что более 90% компаний бизнес-услуг в Чехии продолжили принимать новых сотрудников, кроме того, они привлекают все больше новых рабочих задач со всех частей мира, в том числе и из Азии и региона Тихого океана.
Пока азиатские сервисные центры предлагают меньше выплаты, фирмы Центральной и Восточной Европы предлагают доступность географического и часового пояса, кроме того - в этих центрах работают люди нескольких национальностей со знанием нескольких языков.
Предприятия удаленных услуг ведут работу во благо такие компаний как Air France KLM, Blue Link International и Exxon Mobil. Базируемые в Центральной Европе компании предлагают крупным предприятиям ввести автоматизацию, а также системы искусственного интеллекта. Именно на эти услуги значительно вырос спрос.
В Польше, у которой одна из крупнейших экономик в Европе, на нескольких предприятиях продолжается прием сотрудников на работу, несмотря на то, что на других европейских предприятиях происходят коллективные увольнения.
Директор европейского сервис-центра по менеджменту Citibank Ивона Дудзинска рассказала, что кризис фактически не повлиял на планы роста предприятия.
"Мы ежемесячно принимаем на работу около 100 человек. Прием на работу происходит удаленно", - сказала она.
Правильное время
Сектор бизнес-услуг в последние 25 лет очень быстро развивался и стал индустрией, в которой трудоустроено более 750 000 человек во всей Центральной и Восточной Европе. Кроме того, эта сфера быстро развивается, заявил партнер Pricewater Coopers Ромек Лубашевски, по прогнозам которого у сектора бизнес-услуг все-таки будет кратковременное падение.
"Здесь нужно говорить о правильном времени. Кризис показал, что очень многие вещи можно делать удаленно, и от этого может приобрести и весь европейский регион", - сказал Лубашевски.
Он живет в университетском городе Кракове, и в этом городе находятся еще более 85 000 работодателей, которые работают в сфере бизнес-услуг.
Pepsico, Shell и другие крупные международные компании разместили свои магазины в Кракове, таким образом обеспечив работу мультинациональной рабочей силе, которая способна оказывать различные услуги на нескольких языках.
"Если говорить о государстве, в котором английский язык не главный, то у Центральной Европы большое преимущество, - сказал Лубашевски.
Пандемия нового коронавируса оказала серьезное влияние на глобальную экономическую активность из-за ограничений, введенных правительствами стран. Ограничения были установлены, чтобы снизить распространение вируса, которым уже заразились более 4,2 миллиона человек по всему миру, а умерли более 285 000 человек.
Ассоциация лидеров бизнес-услуг в Чехии раскрыла, что большая часть предприятий именно в кризисе видит новые возможности бизнеса, например, как реструктурировать свою работу, снизить выплаты и искать новые способы расширения деятельности.
Моделирование рисков
Павел Михалик - директор ING Tech Poland, который сказал, что пандемия может привести к ситуации, когда рабочая сила различных национальностей станет жизненной необходимостью на многих предприятиях.
"Это повлияет на всю индустрию, а также точно окажет положительный эффект на центры бизнес-услуг во всем регионе", - сказал Михалик.
"Банки хотят еще больше расширить различные услуги, например, моделирование рисков и регуляторную деятельность. Мы в прошлом году в Варшаве начали работать над решениями этих желаний, однако сейчас, похоже, будет необходимо работать быстрее, чем планировалось," - отметил он.
Сектор бизнес-услуг региона лучше чем в других местах мира смог приспособиться к ситуации, когда в государстве установлен карантин.
Принимая во внимание цифровой характер работы, две трети работников этого сектора в Польше могли работать из дома еще до пандемии Covid-19. Сейчас этот показатель вырос еще больше, и предприятия делают все, чтобы обеспечить такую возможность и после окончания пандемии.
Обширная дигитализация станет противником предприятий, которые по-прежнему отдают предпочтение коммуникации в реальной среде.
Однако в Центральной Европе эти предприятия будут крупнейшими победителями, так как именно во время пандемии они получат решительно позитивный толчок для дальнейшей деятельности.
"Это будет хорошая возможность для многих компаний, которые решили переместить свою работу из более дорогих стран в более дешевые. Понятно, что большие компании будут искать более дешевые места, и именно в странах Центральной Европы таковые есть", - сказал сотрудник банка UBS в Кракове.
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