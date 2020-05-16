Сб, 16.05.2020
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Тяжелоатлетка Ребека Коха сообщила о помолвке со спортсменом из Катара

Латвийская звезда тяжёлой атлетики Ребека Коха сообщила о помолвке с метателем диска катарского происхождения Моазом Мохаммедом Ибрагимом.

Радостную новость она сообщила в Instagram, опубликовав фото с любимым.

"Будущий муженёк", - написала под фото Коха, снабдив пост хештегом "помолвлены".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Future hubby @moaazibrahim70 ♥️💍 #engaded

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Напомним, пара познакомилась в прошлом году во время соревнований в Катаре.

"Возможно, это была любовь с первого взгляда. Нашла его Instagram, подписались друг на друга и 30 декабря начали переписываться. С тех пор не проходит и дня, чтобы мы не связывались", - рассказала тяжелоатлетка свою романтическую историю в марте этого года журналу Privātā Dzīve.

Судя по всему, предложение было сделано онлайн, так как ещё недавно Коха публично переживала, что в связи с закрытыми границами они не могут быть друг с другом.

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