Тяжелоатлетка Ребека Коха сообщила о помолвке со спортсменом из Катара

Радостную новость она сообщила в Instagram, опубликовав фото с любимым.

"Будущий муженёк", - написала под фото Коха, снабдив пост хештегом "помолвлены".

Напомним, пара познакомилась в прошлом году во время соревнований в Катаре.

"Возможно, это была любовь с первого взгляда. Нашла его Instagram, подписались друг на друга и 30 декабря начали переписываться. С тех пор не проходит и дня, чтобы мы не связывались", - рассказала тяжелоатлетка свою романтическую историю в марте этого года журналу Privātā Dzīve.

Судя по всему, предложение было сделано онлайн, так как ещё недавно Коха публично переживала, что в связи с закрытыми границами они не могут быть друг с другом.