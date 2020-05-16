Опубликовано сообщение о вскрытии Коби Брайанта: названа официальная причина смерти

Брайант погиб 21 января в возрасте 41 года в результате аварии вертолёта, в котором находились девять человек.

Бюро экспертов судебной медицины округа Лос-Анджелес в пятницу опубликовало сообщение о вскрытии, в котором сказано, что все девять человек погибли в результате полученных от удара травм и смерть наступила мгновенно. В качестве причины смерти называется несчастный случай.

Также в сообщении указано, что пилот вертолёта Ара Зобаян в момент управления не находился под влиянием одурманивающих веществ.

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Расследование экспертов судебной медицины завершилось, однако ещё будет происходить федеральное расследование, ведутся процессы и по нескольким гражданским делам. Во всех требованиях в смерти обвиняется Island Express Helicopters, организовывшая полёты, и Island Express Holding, которой принадлежал вертолёт.

Предварительные результаты расследования Национального управления гражданской авиации США не свидетельствует о том, что у вертолёта были какие-то технические проблемы. Перед тем, как врезаться в гору, вертолёт летел сквозь облака в условиях осложнённой видимости.

Брат Зобаяна Берге недавно заявил, что Брайант осознавал, насколько опасно в такую погоду лететь на вертолёте.

За свою 20-летнюю карьеру Брайант в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, дважды получал награду самого ценного игрока финальной серии и один раз был признан лучшим игроком регулярного чемпионата.