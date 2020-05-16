ФОТО ⟩ Море машин! В Эстонии прошел первый автоконцерт

Поскольку билеты были выкуплены за четыре часа, организаторы решили выставить на продажу 60 дополнительных билетов, и они тоже быстро нашли своих владельцев!

По словам организаторов, это стало для них настоящим чудом, ведь мероприятие – новинка для эстонской публики, и на такой ажиотаж рассчитывать было слишком смело.

Smilers выступает в Таллинне в режиме драйв-ин ФОТО: Mihkel Maripuu

После того, как на сцене Apollo Autokino вступительный концерт дала группа Smilers, в 22 часа начался первый киносеанс — юмористический эстонский фильм "Asjad, millest me ei räägi" ("Вещи, о которых мы не говорим").

Сеансы Apollo Autokino будут проходить ежедневно, в среднем по два сеанса в день. Дневные сеансы по выходным ориентированы на семьи с детьми. На сцене Apollo Autokino с соблюдением тех же правил и по особым ценам будут также проходить концерты, театральные постановки и прочие публичные мероприятия, за которыми можно наблюдать из автомобиля.

Автокинотеатр под открытым небом позволит наслаждаться кассовыми хитами от анимационных фильмов до триллеров, громкость звука которых каждая автомобильная компания зрителей сможет регулировать посредством FM-частоты в своем авторадио.