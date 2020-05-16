Не иди на поводу у тревоги. Пять приемов, чтобы улучшить самочувствие

Как проявляется тревога?

"Во время удаленных консультаций пациентов выяснилось, что одна из наиболее распространенных проблем - это тревога, - говорит невролог VCA Pļavnieki Даце Берзиня. - Тревога - это повышенное возбуждение нервной системы, которое начинается в коре головного мозга и связано с эмоциями или лимбической системой.

Через кору мозга по нервной системе возбуждение распространяется по организму и может проявляться как напряжение мышц, дрожь в руках, обостренная реакция на любые раздражители, возможно, даже прикосновения - если они когда-то казались приятными или незначительными, то теперь могут вызвать резкую реакцию тела. На фоне повышенной тревоги могут развиваться нарушения сна, усиливается также любая боль или дискомфорт, обостряются старые болезни, возобновляются ограничения движения в местах, которые когда-то были травмированы. Тревога может вызвать расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта - боли в области желудка, более частые походы в туалет, вздутие, бурление.

При тревоге не происходит нормальной передачи информации от клетки к клетке - они получают неправильные импульсы и от этого устают. Тревога не позволяет нормально думать, она способствует синдрому выгорания. Так что чем быстрее ты избавишься от тревоги, тем легче будет привести в порядок мысли, эмоции и к своим действиям подключить логику", - поясняет невролог.

Пять приемов, чтобы уменьшить тревогу и улучшить ментальное здоровье

1. Относись хорошо к своему телу

Все больше исследований свидетельствуют, что разум и тело тесно связаны.

Сон - это приоритет. Спи от семи до девяти часов. По крайней мере за полчаса, но еще лучше - за пару часов до сна не пользуйся технологиями. Читай книгу!

Спи от семи до девяти часов. По крайней мере за полчаса, но еще лучше - за пару часов до сна не пользуйся технологиями. Читай книгу! Двигайся каждый день. Бегай, если нравится, но не на городских улицах; лучше там, где нет людей. Тренируйся до пота! Пользуйся возможностями онлайн-тренировок. Регулярная правильная физическая активность уменьшает стресс и беспокойство, улучшает настроение, укрепляет иммунитет. Не забывай, что работа в саду - это не спорт. После нее нередко болит спина, напряжены поясница и мышцы плечевого пояса. Это не здоровая аэробная нагрузка, а дополнительный стресс для тела. Правда, пропашка земли, сеяние и посадка - это своего рода медитация, которая может помочь отключить мысли.

Бегай, если нравится, но не на городских улицах; лучше там, где нет людей. Тренируйся до пота! Пользуйся возможностями онлайн-тренировок. Регулярная правильная физическая активность уменьшает стресс и беспокойство, улучшает настроение, укрепляет иммунитет. Не забывай, что работа в саду - это не спорт. После нее нередко болит спина, напряжены поясница и мышцы плечевого пояса. Это не здоровая аэробная нагрузка, а дополнительный стресс для тела. Правда, пропашка земли, сеяние и посадка - это своего рода медитация, которая может помочь отключить мысли. Питай тело с умом. Думая о своей иммунной системе, выбирай здоровую еду - больше употребляй овощи и фрукты, избегай полуфабрикатов, переработанных пищевых продуктов и сахара. Ограничивай употребление алкоголя, меньше пей кофе, так как кофеин может усилить стресс и тревогу. Сбалансированное питание идет на пользу не только телу, но и уму и эмоциям.

2. Следуй определенному графику