В России - наибольшее число жертв Covid-19 за последние две недели

Общее число инфицированных Covid-19 в России достигло 272 043. Выше этого данный показатель только в США.

В свою очередь общее число подтвержденных жертв Covid-19 в России - 2537. Это меньше, чем в таких странах, как США, Великобритания, Италия и Испания.

Как поясняют власти, число смертельных случаев относительно небольшое, так как Россия приняла во внимание урок Западной Европы, она действовала незамедлительно, изолируя путешественников и подверженных наибольшему риску людей, развернула масштабную кампанию, чтобы провести тесты и обеспечить карантин инфицированных.

Однако критики ставят официальную статистику под сомнения, считая, что власти не раскрывают истинное число жертв, указывая другие причины смерти.