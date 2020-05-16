В России - наибольшее число жертв Covid-19 за последние две недели

В России подтверждено крупнейшее число жертв Covid-19 за последние две недели - за сутки от болезни умерли 119 человек. В свою очередь количество случаев заражения - самое низкое со 2 мая - за прошедшие сутки вирус констатирован у 9200 человек, сообщает AFP.
Общее число инфицированных Covid-19 в России достигло 272 043. Выше этого данный показатель только в США.
В свою очередь общее число подтвержденных жертв Covid-19 в России - 2537. Это меньше, чем в таких странах, как США, Великобритания, Италия и Испания.
Как поясняют власти, число смертельных случаев относительно небольшое, так как Россия приняла во внимание урок Западной Европы, она действовала незамедлительно, изолируя путешественников и подверженных наибольшему риску людей, развернула масштабную кампанию, чтобы провести тесты и обеспечить карантин инфицированных.
Однако критики ставят официальную статистику под сомнения, считая, что власти не раскрывают истинное число жертв, указывая другие причины смерти.
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