Савицкис: сначала определимся со спонсорами, а потом уже с тренером

Рижское "Динамо" начнёт переговоры с кандидатами на пост тренера после того, как определится с бюджетом и спонсорами, заявил агентству ТАСС председатель совета клуба Юрис Савицкис.
После сезона "Динамо" сообщило, что не будет продолжать сотрудничество с главным тренером Гиртом Анкипансом и его помощниками.
"У нас шесть кандидатов. Но когда мы заключим договор со спонсорами и у нас будет понятен бюджет, тогда и начнем разговор с тренерами. Потому что деньги в этих разговорах, видимо, будут иметь не последнее значение. Со спонсорами вопрос может быть решён со дня на день", - сказал Савицкис.
Среди кандидатов упоминаются в том числе и такие латвийские специалисты как Леонид Тамбиев и Петерис Скудра.
После того, как 30 апреля завершились договора сезона 2019/2020, в список неограниченно свободных агентов были включены 39 игроков рижского "Динамо". Новые договора в данный момент не объявлены.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло предпоследнее место в Западной конференции и во всей лиге в целом. Клуб не вышел в плей-офф в шестой раз подряд.
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