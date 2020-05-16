Савицкис: сначала определимся со спонсорами, а потом уже с тренером

"У нас шесть кандидатов. Но когда мы заключим договор со спонсорами и у нас будет понятен бюджет, тогда и начнем разговор с тренерами. Потому что деньги в этих разговорах, видимо, будут иметь не последнее значение. Со спонсорами вопрос может быть решён со дня на день", - сказал Савицкис.