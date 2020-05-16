Сб, 16.05.2020
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Видео ⟩ Полеты без разрешения? В Таллиннском аэропорту задержали необычных нарушителей

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Küllike Rooväli

Руководитель службы безопасности полетов Таллиннского аэропорта Ханнус Вард застал на взлетно-посадочной полосе необычных нарушителей: утка с утятами, видимо, решили потренироваться летать, пишет Rus.Postimees.

"Не знаем, какие были у этой замечательной утиной семьи планы, которые привели их на взлетно-посадочную полосу. Может быть, утятам хотели здесь организовать тренировку по полетам. Но разрешения от Департамента авиации у них в любом случае не было", - написал Таллиннский аэропорт в соцсетях.

Сотрудники аэропорта сопроводили утиную семью со взлетной полосы и с территории аэропорта в находящееся на безопасном расстоянии место.

Смотрите видео!

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