Паркуюсь как хочу, или Резервация автостоянки по-имантски

Осенью прошлого года мы сообщали о жителе Иманты, который в очень интересной манере регулярно занимает два места на стоянке во дворе многоквартирного дома.
С того момента прошло уже более полугода, однако водитель серой Audi A6 своих привычек не меняет - чтобы сохранить место для второй машины, он паркуется во дворе не вдоль, как все, а поперек, на два места сразу.
Впрочем, так размещать автомобиль не запрещено. Это вопрос исключительно добросовестности и уважения к другим жителям дома.
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