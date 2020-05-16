Сб, 16.05.2020
Здесь нет работы, которую можно было бы потерять. Скорее было бы сюрпризом узнать, что кто-то получил работу, а не потерял ее Юрий, житель Пиедруи у границы с Беларусью

Паркуюсь как хочу, или Резервация автостоянки по-имантски

Машина на стоянке во дворе многоквартирного дома

ФОТО: TVNET lasītāja foto

Осенью прошлого года мы сообщали о жителе Иманты, который в очень интересной манере регулярно занимает два места на стоянке во дворе многоквартирного дома.

С того момента прошло уже более полугода, однако водитель серой Audi A6 своих привычек не меняет  - чтобы сохранить место для второй машины, он паркуется во дворе не вдоль, как все, а поперек, на два места сразу.

Впрочем, так размещать автомобиль не запрещено. Это вопрос исключительно добросовестности и уважения к другим жителям дома.

ФОТО: Фото читателя TVNET

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