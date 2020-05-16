Сельский туризм во время пандемии: путешествовать возможно, путешествовать можно и путешествовать нужно!

Популяризация менее известных объектов, привлечение эстонских и литовских туристов, а также государственные субсидии - примерно так выглядит формула, которая могла бы помочь сфере латвийского сельского туризма. Об этом представители государства и сферы дискутировали в передаче "Зона комфорта".

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Интервью было записано 15 мая.

Выезды на велосипедах, заплывы на лодках, поездки на лошадях - все упомянутое (и не только) попадает под обширную крышу сельского туризма. Так как в связи с пандемией Covid-19 международные поездки, скорее всего, будут очень ограничены, ситуацию мог бы использовать латвийский сельский туризм. Однако и эта сфера ощущает проблемы.

Руководитель ассоциации латвийского сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле признает, что сейчас это влияние очень трудно оценить. Наибольшие опасения связаны с тем, что у жителей Латвии не будет денег, которые они могли бы тратить в сельском туризме.

"Люди стали очень сильно экономить. Мы боимся, что туризм и отдых будет первым, где люди урежут [свои траты]. Они поедут к морю, пройдут кружок и поедут обратно. Это то, что нас пугает. Поэтому и мы хотим подать заявку на эти ваучеры путешествий", - указала на опасения представителей сферы Зиемеле.

Ассоциация критикует ограничения Covid-19

В ходе разговора Зиемеле указала, что облегчения введенных в связи с Covid-19 ограничений противоречивы.

"Собрания до 25 человек, с соблюдением дистанции, относятся абсолютно ко всем. Даже если у конкретного предприятия [сельского туризма] площадь в 25 гектаров. Здесь нет никакого обоснования, чтобы так сильно ограничивать число людей, которые могут собираться. Во всех окружающих нас странах нужно принимать во внимание размер места или помещения, которые позволяют разместить этих людей", - отметила Зиемеле.

Директор департамента по туризму Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Инесе Ширава высказалась за разумное смягчение ограничений.

"То что мы можем делать внутри [Латвии] - это смягчать эти ограничения. Я действительно не знаю, каким образом эпидемиологическую ситуацию в Латвии может подрывать или влиять на нее увеличение числа людей на мероприятии или рассаживание большего числа людей за одним столом в ресторане. Вряд ли это будет главной причиной, почему у нас ухудшится ситуация в стране.

Но в то же самое время разумная отмена ограничений или их смягчение все-таки помогли бы сфере куда лучше принимать людей и продолжать свою работу", - пояснила Ширава.

Необходима господдержка

Согласно словам Аснате Зиемеле, в условиях, когда у предприятия ограничены возможности работать, государство должно субсидировать сферу туризма, чтобы удержать жизни этих предприятий.

На вопрос, планируется ли такая программа поддержки, директор департамента сферовой политики Минэкономики Эвита Фелдберга ответила, что идейно такие предложения были высказаны. Однако она указала, что необходим дополнительный анализ перед принятием каких-либо решений.

В то же время чиновница признала, что уже сделаны несколько вещей в отношении туризма.

"Если мы говорим о размещении или питании, то сейчас предложили эту сниженную ставку PVN. Еще мы перераспределили или нашли три миллиона евро. Часть этих денег уйдет программе по способствованию местному туризму", - рассказала Фелдберга.

Прогнозы о ситуации в сфере: от осторожных до полных оптимизма

Оценки Министерства экономики и сферы об ожидаемой этим летом ситуации в сфере туризма отличаются. Например, согласно оценке Минэкономики, прогнозы на это лето не такие и плохие. Тревога больше связана со второй половиной осени и зимой. Именно тогда будет время, когда придется оценить необходимость дополнительной программы по поддержке.

Согласно информации министерства, жители Латвии в прошлом году потратили за границей 643 миллиона евро. Упомянутая сумма - 70% от всего оборота сфер размещения и питания в Латвии, указала Фелдберга. Она утверждает, что те деньги, которые жители Латвии не потратят за границей, они потратят в Латвии. Кроме того, большая надежда связана с туристами из Литвы и Эстонии.

"Литовцы тратили за границей вдвое больше чем латыши. Плюс еще Эстония. Конечно, количество денег снизится. Но, даже если оно снизится наполовину от того, что они готовы потратить, и зарубежными странами будем мы с Эстонией, они хотя бы половину денег, которые обычно тратили за границей, привезут и потратят здесь - у нас все в порядке," - оптимистично смотрит на летний сезон Фелдберга.

Сфера же считает, что такие прогнозы слишком оптимистичны.

"Это правда, что в траты исходящего туризма в прошлом году были выше 600 миллионов, но траты входящего туризма были 890 миллионов. Понятно, что эти деньги нам в этом году не светят", - указал член правления Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Эрик Лингеберзиньш.

Кроме того, средняя стоимость путешествия по Латвии в 7-8 раз ниже, если сравнивать с зарубежной поездкой. По мнению Лингеберзиньша, полагаться только на маркетинговые кампании, чтобы привлечь балтийских туристов, чрезмерно оптимистично.

Создадут топ малоизвестных мест для осмотра в Латвии

Отвечая на вопрос, идет ли работа над стратегией развития сельского туризма, Инесе Ширава признала, что в связи с большой неопределенностью о долгосрочной стратегии говорить сложно. Но возможное направление понятно: стимулировать местных жителей путешествовать и привлечение туристов из других стран Балтии.

Чтобы стимулировать жителей Латвии путешествовать по стране, будут проведены особые информационные кампании: "Путешествовать возможно, путешествовать можно и путешествовать нужно!" - сказала представитель LIAA.

Кроме того, LIAA в настоящее время тесно сотрудничает с отраслью в разработке руководящих принципов для поставщиков туристических услуг, чтобы они могли понять, как безопасно оказывать услуги в условиях пандемии.

Еще одно мероприятие, которое для оживления туризма планирует LIAA - это создание топа менее известных объектов осмотра в Латвии.

"Вместе с ассоциацией сельского туризма и региональными туристическими организациями мы все лето будем искать и публиковать информацию о менее известных местах [осмотра]. Ведь сейчас проблему создает и то, что люди собираются в самых популярных местах, создавая там толпы, что делать сейчас не стоит. Поэтому мы призовем людей открыть Латвию. Открыть менее известные места, природные тропы, хозяйство, ремесленников", - пояснила Ширава.

Другие решения для преодоления кризиса

Принимая во внимание кризисную ситуацию, Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов выступила с предложением ввести программу "билетов на отдых".

"Как только закончится сезон - ввести программу, которую мы сейчас могли бы назвать билетами на отдых или приглашением правительства посещать регионы, села, оживить сельский туризм и в осенний сезон. Туристическим операторам это даст возможность окупить эти билеты на отдых и влить деньги в систему, чтобы они попали на максимально все уровни поставщиков услуг. Тогда можно гарантировать, что они будут разработаны как продукт, который включает в себя проживание, осмотр достопримечательностей, питание и многое другое", - пояснил Лангеберзиньш.

Лангеберзиньш дал понять, что некоторые из нынешних способов господдержки он считает неэффективными.

"Нам предлагали взять в долг деньги Altum, но нам нечего заложить. И о каком производстве продукта мы здесь вообще можем говорить?" - риторически вопрошает Лангеберзиньш.

По его словам, миграция и изменения рабочей силы - один из рисков, с которым придется столкнуться из-за кризиса Covid-19.

"Наши наибольшие страхи связаны с тем, что мы можем потерять квалифицированную рабочую силу. У нас к сожалению есть признаки, позволяющие считать, что часть мы потеряем", - указал член правления ассоциации.