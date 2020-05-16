Сб, 16.05.2020
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В Варакляны упавшее из-за ветра дерево убило человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В Варакляны из-за сильного ветра на человека упало дерево, в результате чего он погиб, сообщает агентство LETA.

Как информирует Пожарно-спасательная служба, в период времени с 13 до 16 часов в 13 случаях потребовалась помощь, чтобы убрать с проезжей части сломанные деревья.

В свою очередь в Риге с крыши пятиэтажного дума нужно было снять оторванные кусок отделки.

В Даугавпилсском крае из-за ветра дерево упало на автомобиль, пострадавших нет.

Напомним, в субботу по всей Латвии дует западный, северо-западный ветер.

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