В Варакляны упавшее из-за ветра дерево убило человека

Как информирует Пожарно-спасательная служба, в период времени с 13 до 16 часов в 13 случаях потребовалась помощь, чтобы убрать с проезжей части сломанные деревья.

В свою очередь в Риге с крыши пятиэтажного дума нужно было снять оторванные кусок отделки.

В Даугавпилсском крае из-за ветра дерево упало на автомобиль, пострадавших нет.

Напомним, в субботу по всей Латвии дует западный, северо-западный ветер.