Ветеринар, который должен был усыпить медведей: у меня был всего один шанс сделать выстрел

Жизнью людей рисковать нельзя

Разумеется, дикие животные ведут себя непредсказуемо, и поэтому были введены ограничения на передвижение жителей и транспортных средств через зону поиска. Мысли медведя не прочитаешь, и если он не побежит к лесу, а свернет между домами, какой-нибудь ничего не подозревающий прохожий может оказаться у него на пути. В панике животное может принять любое резкое движение за попытку напасть, и хотя все медведи из Хааберсти, по словам Семенова, чрезвычайно робкие, они тоже чувствуют необходимость защитить себя и могут напасть на двуногих.

В качестве альтернативы рассматривалось использование собак: если бы пес загнал животное в угол, у того не было бы выбора, кроме как оставаться на месте, и это позволило бы ветеринару использовать усыпляющий заряд. Однако от этой идеи отказались. Тем не менее, поиск был остановлен после заката, отчасти потому, что в темном лесу медведь имеет преимущество перед людьми.

Окончательный план состоял в том, чтобы направить медведей в сторону музея под открытым небом: "Музей был осведомлен о плане, и окрестности были очищены от людей и животных. Направление медведей на территорию музея упростило бы нашу работу, потому что она ограничена забором, и опасность для посторонних можно было бы исключить".

Сколько было медведей?

Большую помощь поисковикам оказал дрон, оборудованный тепловизионной камерой - с его помощью удалось установить местоположение одного животного. Тем не менее, изображение с камеры размыто, и уверенность в том, что это действительно был медведь, появилось только после анализа поведения и передвижения животного. Нашел ли беспилотник старое животное или медвежонка, нельзя окончательно подтвердить, потому что медведь сбежал.

Семенов отметил, что точно так же никто не может быть уверен в том, сколько медведей было на самом деле - по информации Спасательного департамента, животных было три, но не всех их видели вместе.

Беспокоиться из-за медвежат не стоит

Когда поиск продолжился рано утром в половине пятого, у его участников не было никакой конкретной информации. Площадь прочесывали по квадратным метрам, но следов медведей не было. Через два часа было решено, что пора уходить, потому что разыскиваемые, вероятно, тоже ушли.

Семенов оценил медвежат как родившихся в прошлом году - возраст 14-15 месяцев и вес около 120 кг. Это означает, что они могут справляться и в одиночку. Теоретически, однако, они могли воссоединиться со своей матерью.

Если бы один из медведей был пойман, их сначала осмотрели бы, а затем доставили в лес и снова выпустили. Глядя издалека, медвежата в Хааберсти выглядят здоровыми, сильными и красивыми.

Но какова вероятность того, что медведи вернутся снова? "Очень маловероятно - я не думаю, что им действительно понравилось знакомство с Таллинном, и я относительно уверен, что они больше не придут сюда", - подтвердил Семенов.