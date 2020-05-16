Ветеринар, который должен был усыпить медведей: у меня был всего один шанс сделать выстрел

Крупная операция по отлову бродивших по Хааберсти (Эстония_ медведей, которая началась прошлым вечером и продолжалась рано утром, завершилась бегством животных. Среди занимавшихся поисками был и ветеринарный врач Александр Семенов, у которого с собой было заряженное снотворным ружье: с его помощью планировалось завершить побег лесных зверей, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Lemmik.
По словам Александра Семенова, людские ресурсы, задействованные в ходе обысков, были безумно велики, а число сотрудников полиции в одном месте, вероятно, было выше, чем в любой другой операции в последние годы. Помимо сотрудников правоохранительных органов на помощь пришли спасательная служба и охотники - все работали сообща ради того, чтобы направить медведей из населенного пункта и при необходимости загнать в угол.
В дополнение к отслеживанию медведей, следовало защитить периметр области поиска, и поэтому большое количество помощников очень даже приветствовалось. В лесу, между тем, поисковики передвигались небольшими группами из 2-3 человек.
Ветеринар Семенов был единственным, у кого было разрешение на использование снотворного заряда, и ружье тоже было под рукой. В поисковой группе был еще один обладатель ружья, но он мог стрелять только по приказу Семенова.
"Наше законодательство предусматривает, что только ветеринар имеет право использовать ветеринарное ружье и лекарства, - пояснил ветеринар. - Я отвечал за медицинскую часть операции".
Представьте, с какой скоростью он бежал!
Стрельба из ветеринарного ружья - это само по себе искусство. В то время как обычная пуля движется по прямой траектории во время полета, дротик со снотворным сначала делает высокую дугу, а затем направляется вниз к цели. Существует также разница в скорости полета - чем больше расстояние между стрелком и животным, тем больше времени требуется для перемещения более медленной стрелки. Это считанные секунды, но у животного все еще достаточно времени, чтобы заметить стрелка и переместиться.
Расстояние, которое уже обеспечивает достаточную точность, составляет максимум 50 метров. В Хааберсти к медведям так близко не приближались.
"Шприц ветеринарного ружья сам по себе не является безопасным инструментом: если животное движется и, например, дротик попадает в ребра или брюшную полость, это вызывает серьезную травму и не работает как снотворное", - пояснил Семенов.
"В таких ситуациях нельзя играть в героя в стиле "пали куда угодно". Если я травмирую животное, оно поймет, что на него охотятся - у ветеринара есть только один шанс, и если этот шанс не предоставится, я не стану стрелять".
Правильный момент для использования усыпляющего ружья и последующее попадание в цель не означают конец напряженной ситуации.
В лучшем случае снотворное начинает действовать только через 7-8 минут, а до этого у медведя есть достаточно времени, чтобы вырваться за пределы места стрельбы. Мишка может показаться медленным и неуклюжим животным, но это вовсе не так.
"Могу привести в пример, что после первого телефонного звонка мы начали искать в другом районе. Медведь увидел, что его преследовали, он побежал, и через две минуты нам сообщили, что животное находится на Раннамыйза, 4, в двух километрах от нашего местонахождения, - сказал Семёнов. - Нам потребовалось десять минут, чтобы добраться туда. Представьте, с какой скоростью он бежал!"
Жизнью людей рисковать нельзя
Разумеется, дикие животные ведут себя непредсказуемо, и поэтому были введены ограничения на передвижение жителей и транспортных средств через зону поиска. Мысли медведя не прочитаешь, и если он не побежит к лесу, а свернет между домами, какой-нибудь ничего не подозревающий прохожий может оказаться у него на пути. В панике животное может принять любое резкое движение за попытку напасть, и хотя все медведи из Хааберсти, по словам Семенова, чрезвычайно робкие, они тоже чувствуют необходимость защитить себя и могут напасть на двуногих.
В качестве альтернативы рассматривалось использование собак: если бы пес загнал животное в угол, у того не было бы выбора, кроме как оставаться на месте, и это позволило бы ветеринару использовать усыпляющий заряд. Однако от этой идеи отказались. Тем не менее, поиск был остановлен после заката, отчасти потому, что в темном лесу медведь имеет преимущество перед людьми.
Окончательный план состоял в том, чтобы направить медведей в сторону музея под открытым небом: "Музей был осведомлен о плане, и окрестности были очищены от людей и животных. Направление медведей на территорию музея упростило бы нашу работу, потому что она ограничена забором, и опасность для посторонних можно было бы исключить".
Сколько было медведей?
Большую помощь поисковикам оказал дрон, оборудованный тепловизионной камерой - с его помощью удалось установить местоположение одного животного. Тем не менее, изображение с камеры размыто, и уверенность в том, что это действительно был медведь, появилось только после анализа поведения и передвижения животного. Нашел ли беспилотник старое животное или медвежонка, нельзя окончательно подтвердить, потому что медведь сбежал.
Семенов отметил, что точно так же никто не может быть уверен в том, сколько медведей было на самом деле - по информации Спасательного департамента, животных было три, но не всех их видели вместе.
Беспокоиться из-за медвежат не стоит
Когда поиск продолжился рано утром в половине пятого, у его участников не было никакой конкретной информации. Площадь прочесывали по квадратным метрам, но следов медведей не было. Через два часа было решено, что пора уходить, потому что разыскиваемые, вероятно, тоже ушли.
Семенов оценил медвежат как родившихся в прошлом году - возраст 14-15 месяцев и вес около 120 кг. Это означает, что они могут справляться и в одиночку. Теоретически, однако, они могли воссоединиться со своей матерью.
Если бы один из медведей был пойман, их сначала осмотрели бы, а затем доставили в лес и снова выпустили. Глядя издалека, медвежата в Хааберсти выглядят здоровыми, сильными и красивыми.
Но какова вероятность того, что медведи вернутся снова? "Очень маловероятно - я не думаю, что им действительно понравилось знакомство с Таллинном, и я относительно уверен, что они больше не придут сюда", - подтвердил Семенов.
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