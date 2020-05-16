Новый урбанизм. Как коронавирус изменит облик больших городов

"К осени плотность автомобильного движения может даже превысить предыдущие показатели, если городские власти не введут ограничения и не установят плату за въезд. А вот поток пассажиров в метро вряд ли восстановится в течение ближайшего года", - считает Шварц, всегда выступавший за введение сборов за въезд в отдельные зоны города.

Городской совет Нью-Йорка тоже был обеспокоен этим вопросом и несколько раз обращал на это внимание мэра города Билла де Блазио.

Депутаты публично критиковали мэра за нежелание открыть больше пространства для пешеходов. Де Блазио же был уверен, что такие меры создадут дополнительную нагрузку на полицейских Нью-Йорка, и тянул до-последнего. Сейчас полиция патрулирует улицы, чтобы следить, как люди соблюдают правила карантина. Соответственно, считает мэр, чем больше будет открытого пространства, тем больше полицейских потребуется.

Наконец, в конце апреля де Блазио сдался под натиском уговоров и пошел на уступки, согласившись выделить для пешеходов 40 миль (64 километра) нью-йоркских дорог. В будущем, пообещал он, свободную от машин зону можно будет увеличить до 100 миль (160 км).

"Открытые улицы" выглядят как временная мера: люди могут свободно гулять по ним только с 8 утра до 8 вечера, после чего движение машин восстанавливается - до следующего утра. Кроме того, непонятно, смогут ли власти достичь конечной цели в 100 миль - де Блазио говорит, что это зависит от того, сколько будет продолжаться кризис.

Но не все жители Нью-Йорка остались довольны планом де Блазио. Во время своей онлайн-конференции мэр, анонсируя изменения, не демонстрировал никаких карт. Улицы, участвующие в программе, были опубликованы единым списком. Активисты вскоре нанесли их на Гугл-карту.

Красным на карте отмечены открытые улицы - 40 из 6074 миль дорог в Нью-Йорке. Большинство прилегает к городским паркам или проходит через них. Но есть и такие открытые пространства, которые возмутили горожан и критиков де Блазио.

Вот так, например, выглядит одна из улиц, которую мэрия разрешила использовать как пешеходную:

Это Корт-сквер на Лонг-Айленде: по одной стороне этой улицы располагается парковка и камеры хранения, по другой - гаражи.

"Конечно, это только начало. И в будущем нам нужно будет открыть намного больше улиц и расширить намного больше тротуаров, чтобы жители Нью-Йорка могли нормально гулять", - говорит Сэм Шварц.

Открытые улицы важны для разгрузки парков, соглашается Сара Кауфман, эксперт по городскому планированию из Университета Нью-Йорка: "Открытые улицы Нью-Йорка сейчас отлично подходят для отдыха. Но чтобы по-настоящему учесть необходимость соблюдать дистанцию, особенно когда люди начнут ездить на работу, нужно освободить еще больше места для пешеходов и велосипедистов".

В прошлый четверг де Блазио пожертвовал еще 12 милями дорог в пользу велосипедистов.