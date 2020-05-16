Для посетителей снова открыты все природные тропы и смотровые вышки

В ведении управления находятся 748 объектов на особо охраняемых территориях - тропы, смотровые вышки, площадки для отдыха, информационные стенды.

Объекты, на которых невозможно было соблюдать установленные из-за Covid-19 ограничения, были временно закрыты.

На отдельных-узких участках троп, где людям сложно разойтись, нужно по-прежнему двигаться в одном направлении.

Также на природных объектах останутся информационные стенды с призывом соблюдать двухметровую дистанцию, не касаться перил и др.