Для посетителей снова открыты все природные тропы и смотровые вышки

С учетом решения Кабинета министров о постепенном смягчении ограничений, установленных для ограничения распространения Covid-19, с субботы, 16 мая, для посетителей снова открыты природные тропы и смотровые вышки, находящиеся в ведении Управления защиты природы, сообщила представитель учреждения Майя Рена.
В ведении управления находятся 748 объектов на особо охраняемых территориях - тропы, смотровые вышки, площадки для отдыха, информационные стенды.
Объекты, на которых невозможно было соблюдать установленные из-за Covid-19 ограничения, были временно закрыты.
На отдельных-узких участках троп, где людям сложно разойтись, нужно по-прежнему двигаться в одном направлении.
Также на природных объектах останутся информационные стенды с призывом соблюдать двухметровую дистанцию, не касаться перил и др.
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