В ДТП у Земитанского моста пострадал велосипедист

"Звонок о том, что в округе улицы Пернавас произошло ДТП, мы получили незадолго до девяти часов. Сразу же на место происшествия выехала бригада, которая прибыла в течение семи минут. В этом ДТП пострадал мужчина, который получил травмы средней тяжести. Это были травмы груди, головы, а также различные повреждения и ушибы. Он доставлен в больницу в стабильном состоянии и в сознании для получения дальнейшей помощи", - рассказала представитель NMPD Арита Фреймане.

Стражи порядка в данный момент выслушали версию произошедшего только одной стороны - водителя машины, поэтому пока что назвать виновного отказались.

ФОТО: Скриншот видео

"Водитель легкового автомобиля Toyota двигалась по улице Пернавас со стороны улицы Рудолфа и, приближаясь к перекрестку с улицей Чака, совершала правый поворот, в результате чего произошло столкновение упомянутой автомашины и велосипедиста, который находился на проезжей части", - рассказал командир батальона дорожной полиции Хелмут Сташко.

Стопроцентной уверенности в том, откуда на дороге показался велосипедист и пересекал ли он переходный переход, или же все-таки находился на проезжей части и передвигался по ней, нет. В любом случае, это в рамках уголовного процесса выяснят следователи.

"Слишком рано говорить, кто может быть виновен в этом ДТП. Но, учитывая имеющиеся в округе видеокамеры, все обстоятельства дела будут выяснены. В результате будет принято решение по отношению к виновному", - заявил Сташко.

Призывают откликнуться и свидетелей ДТП, позвонив по номеру 67086942.