Более половины жителей Латвии во время режима ЧС значительно меньше выходили из дома

25% заявили, что все время находились дома и даже не выходили гулять в ближайшие окрестности, 24% гуляли по лесу, 18% отдыхали на балконе.

Большинство респондентов в период чрезвычайной ситуации жили там же, что и раньше, 5% рассказали, что вернулись к родителям или переселились в сельский дом. 69% проводили время в жилой комнате своей квартиры, 26% - в кухне, 20% участников опроса находились в основном в спальне, а 12% - за письменным столом.

Галерея: Опустевшая Старая Рига

31% респондентов уделяли больше внимания семье, а 16% заинтересовались готовкой и пробовали новые рецепты. 10% опрошенных рассказали, что в этот период начали выращивать зелень, 13% занялись спортом.

Двое из пяти респондентов признали, что в период режима ЧС больше полюбили свой дом, однако 62% признали, что "теплые чувства" к своему жилищу у них не усилились - наоборот, стало заметнее, что нужны улучшения, в домах беспорядок и слишком много вещей.

Опрос в интернете проводила компания Norstat по заказу IKEA, в нем в конце апреля - начале мая приняли участие 500 человек.