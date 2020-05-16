Бундеслига возобновила сезон первой в Европе

Открыли новую часть сезона пять матчей 26 тура: "Боруссия" (Дортмунд) – "Шальке", "РБ Лейпциг" – "Фрайбург", "Аугсбург" – "Вольфсбург", "Фортуна" – "Падерборн" и "Хоффенхайм" – "Герта". Накануне в Германии возобновились и матчи второй Бундеслиги.

Все матчи на стадионах в Дортмунде, Лейпциге, Дюссельдорфе, Аугсбурге и Зинсхайме проходят без зрителей.

Так, в Дортмунде на стадион, где могут разместиться 82 тысячи зрителей, были допущены лишь около 300 человек. Немецкие футбольные клубы рассчитывают компенсировать ущерб от двухмесячной паузы за счёт телевизионных контрактов на трансляции игр.

Все, кто был допущен на стадионы, в том числе, журналисты, обеспечивающие трансляцию матчей, должны были на входе измерить температуру, мячи обработали дезинфицирующим средством.

Без защитных масок на стадион были допущены только игроки, тренеры и судьи. Игрокам при этом запретили пожимать руки соперникам перед началом матча и обниматься по случаю гола.