"Туристов вывозят, а для моряков ничего не делается". Каково быть моряком в разгар пандемии

"Если не сходить на берег, моральный дух падает. Начинается, так сказать, каютная лихорадка", - говорит он.

"Ты работаешь все время в одном и том же окружении, все раздражены, все хотят домой, даже мелкие ошибки товарищей выводят из себя. Приходится прилагать большие усилия, чтобы уживаться друг с другом", - заметил собеседник Би-би-си.

Порой долгое время, проведенное вместе, рождает дружбу, но в целом приходится тяжело, говорит он.

К тому же на его судне действует сухой закон. "Каждый день превращается в день сурка", - жалуется моряк.

Корабль, на котором он ходит, часто посещает порты. В нормальных условиях это означало бы массу возможностей увидеть новые города и развеяться. Но теперь многие азиатские порты требуют, чтобы со времени захода в предыдущий порт прошло не менее двух недель, и в результате никак не удается попасть на берег.

Особенно не повезло судовому стюарду. Его контракт подходил к концу. Скоро исполнится год, как он на борту, и каждый день он поднимается с рассветом, чтобы приготовить завтрак для экипажа.

Локдаун не отменяет обычных судовых работ. Дела хватает всем, от навигации до профилактики спасательных средств.

Судовладелец выделил каждому своему экипажу по тысяче долларов на дополнительную закупку предметов первой необходимости. Вышло порядка 40 долларов на человека. С учетом наценки, взимаемой шипчандлерами (портовыми снабженцами), этой суммы с трудом хватило на зубную пасту, мыло и бритвенные лезвия.

Компания, на которую работает собеседник Би-би-си, не ответила на просьбу о комментарии.

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Большинство моряков говорят, что хотели бы получать больше информации от работодателей и больше заботы от правительств.

"Я вижу, что туристов постоянно вывозят на родину, а для моряков ничего не делается", - говорит офицер с контейнеровоза.

Такое отношение морякам давно знакомо, утверждает он. Коллеги называют это "морской слепотой". Около 95% всего экспорта и импорта Соединенного Королевства идет по морю, но отрасль, по его ощущениям, находится на периферии общественного внимания,

Для начала следовало бы продумать какие-то способы безопасной смены экипажей в условиях карантина, говорит он. В некоторых портах, вроде бы, что-то делают, но когда будет результат, неизвестно.

Пока единственными развлечениями для моряков остаются телевизор, видеофильмы и интернет - где он доступен.

"Многие просто сидят после вахты по каютам, уткнувшись в телефон и просматривая снова и снова один и тот же фильм, - говорит он. - Хорошего ждать нечего".

Впрочем, возможно, некоторые скажут, что этому моряку и его товарищам повезло: они хотя бы получают деньги.