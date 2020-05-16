Covid-19: Эстония отменяет чрезвычайное положение

Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение – так называемое правило 2+2. По завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение вызывающего заболевание Covid-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по борьбе с Covid-19, так и Департамент здоровья.

Необходимость продлевать чрезвычайное положение отпала и потому, что путем изменения соответствующих законов как правительству, так и правительственным учреждениям были обеспечены достаточно эффективные возможности при необходимости вновь оперативно ввести предотвращающие распространение Covid-19 меры.

"Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Вместе с тем мы должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не потерять контроль над распространением вируса. Это означает, что чрезвычайное положение закончится, но некоторые ограничения продолжат действовать. Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболеваемости", - подчеркнул премьер-министр.

Премьер-министр также призвал людей не терять осторожность и учитывать риск новой вспышки Covid-19.

"Правительство на сегодняшнем заседании утвердило с дополнительными условиями смягчения ограничений, которые постепенно начнут действовать после отмены чрезвычайного положения. Будем по-прежнему бдительными, чтобы нам не пришлось от них отказываться. Очень важно придерживаться правила 2+2 для того, чтобы защитить Эстонию от новой вспышки Covid-19 и новых ограничений", - сказал глава правительства.