Известный эксперт по серийным убийцам, который построил карьеру на лжи

67-летний Бургуан заработал репутацию ведущего специалиста Франции по серийным убийцам - он написал около 35 книг, которые переведены на 11 языков, выпустил комиксы и десятки документальных фильмов, регулярно ездил по стране с лекциями.

Кроме того, эксперт утверждал, что взял интервью у 77 маньяков (в том числе у Чарльза Мэнсона), стажировался в ФБР, а его невеста была убита серийным убийцей. Бургуан говорил, что именно поэтому решил заняться этим делом.

В январе 2020 года анонимная группа под названием 4e Œil Corporation (Корпорация "Четвертый глаз") выложила на YouTube серию видео, в которых они уличают Бургуана во лжи.

Участники анонимной группы заявили, что начали свое расследование о Бургуане в августе 2019 года после обсуждения его деятельности в сообществе в Facebook, которое посвящено громким преступлениям. У членов 4e Œil Corporation возникли подозрения, что Бургуан занимался плагиатом, используя источники на английском языке, в том числе фрагменты из книги Джона Дугласа — спецагента ФБР, ставшего прообразом главного героя сериала Mindhunter ("Охотник за разумом").

После обнародования расследования французский эксперт признал ложь.

"Мне стыдно, что я лгал, что скрывал. Это правда, что на публике я иногда приукрашивал, преувеличивал свою значимость. Все потому что у меня внутри всегда было глубокое чувство, что меня не любят", - сказал он в интервью газете Le Parisien.

После проверке информации об "убитой невесте", выяснилось, что Бергуан придумал эту историю на основе убийства американки в 1976 году, с которой он виделся несколько раз. Бургуан также признался, что не стажировался в ФБР, не общался с Чарльзом Мэнсоном, а из 77 бесед с маньяками провел около 30.