В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв

Во время пожара в Лос-Анджелесе прогремел взрыв, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвовали более 200 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит в центре города. Позже по неизвестной причине произошел взрыв.
Отмечается, что состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуировали при помощи вертолетов.
В здании располагался бизнес по производству "бутанового медового масла", процесс изготовления которого включает в себя извлечение содержащихся в каннабисе веществ, подчеркнули в агентстве. Огонь охватил соседние постройки, но вскоре был локализован.
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