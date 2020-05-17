В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв

По данным агентства, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит в центре города. Позже по неизвестной причине произошел взрыв.

Отмечается, что состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуировали при помощи вертолетов.

В здании располагался бизнес по производству "бутанового медового масла", процесс изготовления которого включает в себя извлечение содержащихся в каннабисе веществ, подчеркнули в агентстве. Огонь охватил соседние постройки, но вскоре был локализован.