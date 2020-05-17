В российском футболе первый случай заражения коронавирусом

Врачи московской команды рассчитывают, что форвард может восстановиться в течение трех-четырех недель. Футболист, который не покидал Россию с начала пандемии, дал понять, что с ним все нормально.

У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.



Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся! ❤️💚 pic.twitter.com/3pJEpthYNk — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 16, 2020

"Спасибо всем за поддержку, я чувствую себя хорошо, - написал Фарфан в Instagram. - Для осторожности я изолировался в своем доме, соблюдаю карантин. Я по-прежнему сосредоточен на своих целях, на скором возвращении на футбольное поле. Скоро увидимся".

Фарфан - первый футболист Российской премьер-лиги, заразившийся коронавирусом. Сообщается, что с момента начала пандемии COVID-19 он не покидал Россию.

Матчи российской премьер-лиги в настоящий момент не проводятся из-за коронавируса. Возобновить Чемпионат России по футболу планируется 21 июня.