Вс, 17.05.2020
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В российском футболе первый случай заражения коронавирусом

ФОТО: AFP/SCANPIX

35-летний перуанский нападающий футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан стал первым игроком Российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусом.

Врачи московской команды рассчитывают, что форвард может восстановиться в течение трех-четырех недель. Футболист, который не покидал Россию с начала пандемии, дал понять, что с ним все нормально.

"Спасибо всем за поддержку, я чувствую себя хорошо, - написал Фарфан в Instagram. - Для осторожности я изолировался в своем доме, соблюдаю карантин. Я по-прежнему сосредоточен на своих целях, на скором возвращении на футбольное поле. Скоро увидимся".

  • Фарфан - первый футболист Российской премьер-лиги, заразившийся коронавирусом. Сообщается, что с момента начала пандемии COVID-19 он не покидал Россию.
  • Матчи российской премьер-лиги в настоящий момент не проводятся из-за коронавируса. Возобновить Чемпионат России по футболу планируется 21 июня.

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