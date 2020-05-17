Найден "сбежавший" дрон

О месте нахождения дрона сообщил очевидец. После получения информации на место происшествия отправились эксперты агентства гражданской авиации (CAA) и владельцы "потерявшегося" беспилотника. В операции были задействованы также представители Государственной пожарно-спасательной службы.

Дрон передан CAA для дальнейшего расследования.

Напомним, в субботу, 3 мая, во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. По инциденту с потерявшим управление дроном было начато расследование, а владельцу беспилотника, предприятию UAVFactory, приостановлена лицензия на полеты повышенного риска.

Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час.

Поиски пропавшего дрона проводились с использованием четырех самолетов и шести размещенных на земле поисковых систем. Из-за потерявшегося дрона был введен запрет на использование воздушного пространства Латвии ниже 5950 метров.

Когда у "потерявшегося" дрона компании UAVFactory закончилось топливо, ограничения воздушного пространства Латвии сняли.