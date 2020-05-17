Вс, 17.05.2020
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"Пухляш" из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes и занял второе место

Дмитрий Красилов

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Актер и танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов занял второе место среди перспективных россиян до 30 лет в категории "Искусство" рейтинга журнала Forbes в 2020 году. Об этом пишет Life.ru.

На сайте Forbes проводилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

По завершению голосования, 25-летний Красилов получил результат 12,1 процента и занял второе место в категории "Искусство". 

Первое место получил актер Никита Кукушкин (16,6 процента). 

Издание Forbes в рамках проекта "30 до 30" ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: "Предприниматели", "Управление", "Финансы и инвестиции", "Наука и технологии", "Социальные практики", "Спорт и киберспорт", "Искусство", "Музыка", "Мода и дизайн", "Новые медиа".

Ранее Дмитрий Нагиев устроил танцевальный баттл с "Пухляшом".

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