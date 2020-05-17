Вс, 17.05.2020
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Экзотическая красотка врывается в мир ММА. Она может стать новой суперзвездой

ФОТО: Instagram/valerieloureda

У фанатов ММА есть признанные любимицы, за которыми они следят неотрывно и которые отвечают им взаимностью. За последнюю неделю в социальных сетях стремительно начала набирать популярность 21-летняя американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда.

Её зажигательный танец вызвал буквально фурор. Ещё больше внимания было уделено откровенному бикини. Так что же это за экзотическая красотка и какое отношение она имеет к миру ММА? Да самое непосредственное. У очаровательной Валери уже два боя в Bellator, в которых она одержала победы. Дебютный поединок, состоявшийся 16 февраля 2019 года, она выиграла нокаутом, а во второй встрече против чуть более опытной (но не особенно удачливой) Ларкин Дэш, победу ей отдали судьи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушке этой было суждено стать бойцом. Ведь оба родителя занимаются тхэквондо. Более того, сама девушка рассказывает, что фактически была в этом спорте ещё до рождения. Её мама получила чёрный пояс, когда носила в Валери.

"Это всё у меня в крови. Я не прожила и дня в жизни без того, чтобы не пустить в ход кулаки или ноги. Это то, кем я являюсь", — признаётся Лореда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг. В 2017 году Лореда завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В итоге девушка добилась получения 4-го дана и приглашения в олимпийскую сборную. И всё это в весьма хрупком возрасте. Но Валери манили другие рубежи – ММА. И она проявила завидный прагматизм для своих лет (хотя наверняка в решении не обошлось без влияния родителей). Спортсменка призналась, что никогда не грезила олимпийскими медалями, а лишь создавала для себя основу, добивалась признания и видела себя на вершине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я - боец. Я всегда говорила себе: "Валери, да, ты можешь быть симпатичной, ты можешь быть женственной. Но если ты не будешь выигрывать, ты будешь никем в этом спорте"", - признавала Валери. Она выбрала Bellator потому, что Скотт Кокер, по её словам. Очень похож на отца Лореды. И у него тот же бойцовский бэкграунд. Девушка крайне амбициозна, талантлива и упорна в достижении своих целей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Что же касается задач, которые она перед собой ставит, то это не просто чемпионский пояс, но и звание лучшей женщины – мастера боевых искусств. Тренируется Валери в American Top Team – одном из ведущих бойцовских клубов в индустрии подготовки элитных бойцов ММА.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для понимания, тем, кто не в теме, под крышей этой организации тренируются такие звёзды единоборств, как Эдсон Барбоза, Йоанна Енджейчик, Йоэль Ромеро, Тайрон Вудли и наш соотечественник Алексей Олейник, который 9 мая сразится на UFC 249 с Фабрисиу Вердумом. Спарринги с Йоанной, которая буквально вчера владела чемпионским поясом UFC, не просто престижны, но и невероятно полезны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На данный момент все турниры промоушена Bellator отложены, но, когда эта организация вернёт бойцов в октагон, искренне рекомендуем вам к просмотру поединки Валери Лореды. Девушка эта не просто очаровашка с миленьким личиком, но и серьёзный мастер боевых искусств, который ежедневно работает над повышением уровня мастерства. Возможно, перед нами реальная будущая звезда ММА.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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