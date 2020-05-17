Экзотическая красотка врывается в мир ММА. Она может стать новой суперзвездой

Её зажигательный танец вызвал буквально фурор. Ещё больше внимания было уделено откровенному бикини. Так что же это за экзотическая красотка и какое отношение она имеет к миру ММА? Да самое непосредственное. У очаровательной Валери уже два боя в Bellator, в которых она одержала победы. Дебютный поединок, состоявшийся 16 февраля 2019 года, она выиграла нокаутом, а во второй встрече против чуть более опытной (но не особенно удачливой) Ларкин Дэш, победу ей отдали судьи.

Девушке этой было суждено стать бойцом. Ведь оба родителя занимаются тхэквондо. Более того, сама девушка рассказывает, что фактически была в этом спорте ещё до рождения. Её мама получила чёрный пояс, когда носила в Валери.

"Это всё у меня в крови. Я не прожила и дня в жизни без того, чтобы не пустить в ход кулаки или ноги. Это то, кем я являюсь", — признаётся Лореда.

В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг. В 2017 году Лореда завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.

В итоге девушка добилась получения 4-го дана и приглашения в олимпийскую сборную. И всё это в весьма хрупком возрасте. Но Валери манили другие рубежи – ММА. И она проявила завидный прагматизм для своих лет (хотя наверняка в решении не обошлось без влияния родителей). Спортсменка призналась, что никогда не грезила олимпийскими медалями, а лишь создавала для себя основу, добивалась признания и видела себя на вершине.