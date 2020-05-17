В Латвии за сутки столько же случаев Covid-19, сколько в Литве и в Эстонии вместе

Литва

По данным Национального центра общественного здравоохранения, 17 мая в Литве было зафиксировано 7 новых случаев коронавируса.

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1541 человека. От Covid-19 в Литве скончалось 56 человек. Выздоровевшими считаются 997.

Эстония

За минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у четырех человек, новых смертей не было. За минувшие сутки был проанализирован 681 первичный тест на коронавирус, позитивный результат дали четыре теста.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса требуется 43 пациентам, из них четыре подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 289 человек.

Всего в Эстонии сделано более 69 000 первичных тестов, из них позитивный результат на коронавирус дали 1774 теста. В Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

Напомним, вчера в Латвии сделано 1028 тестов на Covid-19. 11 из них оказалисьположительными.