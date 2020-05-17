"Эта страна создана для самоизоляции". В зарубежных СМИ снова рассказали о примере Латвии

В американское СМИ написал журналист Леонид Рагозин, который проживает в Латвии с 2014 года.

"Как скучающий турист во время круиза по Балтийскому морю, вирус быстро пробежал по основным достопримечательностям Риги и улетел, не нанеся серьезного вреда. Ежедневный прирост подтвержденных случаев обычно составляет однозначное число, причем тестирование на душу населения выше среднего по Европе", - начал свой рассказ Леонид.

"Латвия позиционирует себя как нация интровертов. Страна специально создана для самоизоляции.

Местные жители шутят о том, что на пляже слишком людно, показывая на экране своего телефона фотографию, сделанную на пляже - на горизонте заметны пару человек. Больше нет оправданий наших вредных привычек. Во время пробежки я увеличил дистанцию со скудных двух километров до 10.

Для меня, как человека, который родом из гигантского соседа Латвии - России, нахождение в этой крошечной стране сначала вызывало клаустрофобию. Но вскоре я начал получать удовольствие от ограничений в своей географии путешествий.

Вскоре планируется открытие границ страны с двумя другими странами Балтии - Эстонией и Литвой. Наш диапазон путешествий увеличивается до колоссальных 400 километров! Это заставляет меня чувствовать себя Колумбом. Или хоббитом, который внезапно столкнулся с огромным и опасным миром", - иронично рассказал о происходящем в нашей стране журналист.

Напомним, с начала эпидемии в Латвии проведено 88 405 анализов, Covid-19 подтвержден у 1008 человек. 662 человека уже выздоровели, 19 скончались.