Печальный день для семьи морских орлов в Дурбе - погиб один из птенцов

Утром в воскресенье, 17 мая, число птенцов морских орлов (орлан-белохвост) в гнезде Дурбе уменьшилось. Более взрослые птенцы вытолкнули из гнезда самого младшего члена семьи, в результате чего он умер. Об этом сообщил Латвийский фонд природы в Twitter.
"Третий птенец вылупился через несколько дней после первых, поэтому у него с самого начала было меньше шансов выжить в условиях естественного отбора. Три орленка в одном гнезде - это много", - рассказали представители фонда.
Mūsu tiešraidē no Durbes ērgļu ligzdas šodien dramatiski un skumji notikumi - gāja bojā jaunākais cālis, kuru vecākais izgrūda no ligzdas.— Latvijas Dabas fonds (@LDF_lv) May 17, 2020
Arī šīs ir dabas norises: https://t.co/XSoEgbP07d pic.twitter.com/jdAC1vJ4pY
Латвийский фонд природы выражает свои соболезнования всем зрителям прямой трансляции, в которой можно наблюдать за жизнью орлов: "Это действительно печальный день. Но мы еще раз напоминаем, что это естественные процессы, которые происходят и в других гнездах, которые мы не видим".
За тем, как живет семейство орлов Раймиса и Милды в Дурбе, можно наблюдать в реальном времени.
Трансляция: Веб-камера у гнезда орлана-белохвоста
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