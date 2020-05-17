Печальный день для семьи морских орлов в Дурбе - погиб один из птенцов

"Третий птенец вылупился через несколько дней после первых, поэтому у него с самого начала было меньше шансов выжить в условиях естественного отбора. Три орленка в одном гнезде - это много", - рассказали представители фонда.

Mūsu tiešraidē no Durbes ērgļu ligzdas šodien dramatiski un skumji notikumi - gāja bojā jaunākais cālis, kuru vecākais izgrūda no ligzdas.



Arī šīs ir dabas norises: https://t.co/XSoEgbP07d pic.twitter.com/jdAC1vJ4pY — Latvijas Dabas fonds (@LDF_lv) May 17, 2020

Латвийский фонд природы выражает свои соболезнования всем зрителям прямой трансляции, в которой можно наблюдать за жизнью орлов: "Это действительно печальный день. Но мы еще раз напоминаем, что это естественные процессы, которые происходят и в других гнездах, которые мы не видим".

За тем, как живет семейство орлов Раймиса и Милды в Дурбе, можно наблюдать в реальном времени.

Трансляция: Веб-камера у гнезда орлана-белохвоста