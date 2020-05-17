Вс, 17.05.2020
Мы призовем людей открыть Латвию. Открыть менее известные места, природные тропы, хозяйства, ремесленников. Инесе Ширава, директор департамента по туризму Латвийского агентства инвестиций и развития

Печальный день для семьи морских орлов в Дурбе - погиб один из птенцов

ФОТО: Latvijas Dabas fonds

Утром в воскресенье, 17 мая, число птенцов морских орлов (орлан-белохвост) в гнезде Дурбе уменьшилось. Более взрослые птенцы вытолкнули из гнезда самого младшего члена семьи, в результате чего он умер. Об этом сообщил Латвийский фонд природы в Twitter.

"Третий птенец вылупился через несколько дней после первых, поэтому у него с самого начала было меньше шансов выжить в условиях естественного отбора. Три орленка в одном гнезде - это много", - рассказали представители фонда.

Латвийский фонд природы выражает свои соболезнования всем зрителям прямой трансляции, в которой можно наблюдать за жизнью орлов: "Это действительно печальный день. Но мы еще раз напоминаем, что это естественные процессы, которые происходят и в других гнездах, которые мы не видим". 

За тем, как живет семейство орлов Раймиса и Милды в Дурбе, можно наблюдать в реальном времени.

Трансляция: Веб-камера у гнезда орлана-белохвоста

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