Аудиторы: Процесс планирования бюджета Rīgas namu pārvaldnieks не эффективен

Аудиторы рекомендуют предприятию оценить влияние действующего чрезвычайного положения и экономических прогнозов на платежеспособность домохозяйств, а также обратить усиленное внимание на возврат дебиторских долгов, улучшение платежной дисциплины клиентов и применение штрафов к поставщикам.

Аудиторы считают, что процесс планирования бюджета RNP не эффективен и основан на поступлениях, требующих проверки, а контроль за затратами не осуществляется, что приводит к росту платы за обслуживание и общих затрат.

Ранее сообщалось, что, по мнению аудиторов, участие Рижской думы в RNP не является целесообразным и должно быть прекращено.