Сага с гостиницей в Старой Риге Гулама Гулами. Как все началось, и что об этом говорит он сам

Предпринимателю Гуламу Гулами удача улыбнулась в начале 2000-х годов. Вместе со своей женой Валентиной он завоевал доверие семьи авторитарного президента Узбекистана Ислама Каримова.

При посредничестве четы Гулами первая семья Узбекистана так активно инвестировала в недвижимость, что уже в 2007 году Валентина Гулами стала владеть самым большим земельным участком.

Центр журналистских расследований Re:Baltica сообщал, что младшая дочь Каримова, Лола, якобы проводила период беременности в 2006 году в доме, принадлежащем Гулами.

В сети можно найти видео, снятое в 2008 году - на нем Гулами приветствует Акбару Абдулаеву - родственника жены Каримова.

Через несколько месяцев после этой встречи Гулами и Абдулаев вместе купили две гостиницы в Старой Риге. Однако их сотрудничество было обречено на провал. Начался финансовый кризис, и Гулами не выплатил свою долю вовремя. В Абдулаева в Узбекистане арестовали и судили за присвоение денег.

"В то время Гулами думал, что он воспользуется этой ситуацией, мол, я нарисую пару бумаг, перепишу отель - с отелем Royal Square же все удалось. Однако в случае с отелем Hotel Garden Palace у меня была такая честь этого не допустить", - рассказывает Улдис Скудра, член правления 966 Freecom.

Отель Garden Palace находился под контролем Гулама Гулами в течение многих лет. На этой неделе именно здесь полиция провела обыск. Хозяину удалось проникнуть в отель и выгнать посторонних. Но только на два дня.

В прошлом году полиция объединила несколько уголовных дел против Гулами в одно. В марте этого года сотрудники правоохранительных органов наложили на гостиницу арест.

Гулам Гулами был задержан полицией, суд решил арестовать его. Позже Гулами был освобожден под залог в 50 тысяч евро, и прямиком отправился обратно в отель Garden Palace, выломав замок на воротах.

"Смотрите, это спор о частной собственности. Мой бывший партнер - Акбар Абдулаев - находится в международном розыске и сейчас скрывается в Украине. Он подделывает документы, которые не аккредитованы ни в Латвии, ни в Украине".

Несмотря на арест Гулами и его имущества, он вернулся в гостиницу. Полиция оказалась бессильной.

"Каждый раз, когда он врывается в нашу собственность в присутствии вооруженных помощников, после того, как суд постановил, что аренда недействительна, что эта собственность наша, мы заходим внутрь. Приезжает инспектор, который не знает сути дела, смотрит на договор аренды, и говорит, мол, у вас там просто гражданский спор", - комментирует Скруда.

Напомним, широкую известность Гулам Гулами получил из-за коррупционного скандала в 2014 году - тогда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) удалось задержать за взяточничество судью Рижского окружного суда Ивету Берзиню. В свою очередь Гулами был задержан по подозрению в даче взятки.

В 2016 году мужчина получил наказание в виде условного лишения свободы на год с последующим контролем полиции на полгода, а также штраф в размере 9250 евро.

Предприниматель был фигурантом нескольких уголовных дел - он уже был приговорён в 2018 году к реальному сроку заключения по делу о пропаже крупной партии хлопка. Однако приговор был обжалован, предприниматель находился на свободе.