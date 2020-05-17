Стать бакалавром, не окончив школу. В Латвии продают дипломы о высшем образовании

На своей странице Балтийский учебный центр Net university предлагает "с комфортом и юридически корректно решить проблемные ситуации". Вы можете получить степень бакалавра, даже если вы еще не закончили среднюю школу. Также существует возможность получить степень магистра.

Кристап (имя изменено):

- Здравствуйте, Балтийский учебный центр Net University? Я нашел ваш сайт, хотел бы учиться у вас. Это возможно?

- Да, возможно. Мы рады всем заинтересованным. У нас есть два варианта. Давайте встретимся, обговорим, какая это учеба, каковы ваши пожелания. Что мы можем вам порекомендовать.

- У меня время поджимает, я работаю в транспортной отрасли, появилась свободная вакансия, и там нужна степень магистра, чтобы можно было претендовать на должность.

- Да, конечно, конечно. Степень магистра необходима для продвижения по карьерной лестнице.

- Я пытался договориться там, но начальство...

- У человека сейчас есть два варианта - либо учиться и не получать опыт работы, либо работать, не имея времени на учебу.

- Я сам все еще надеюсь закончить вечернюю школу в этом году.

- Да, эти вопросы надо как-то решать.