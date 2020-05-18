Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Дева

Девам желательно не переживать по каждому поводу. На этой неделе стоит проще относиться ко всему происходящему и не думать о прошлых ошибках. Нужно устремить взгляд в будущее, пытаясь сделать его лучше.

В этот период звезды помогут Девам понять, чего они хотят от жизни.

В тот момент, когда придет озарение, лучше сразу спланировать дела на ближайшее будущее и с этого момента идти к своей цели.

На этой неделе у Дев будет очень мощная интуиция, благодаря которой можно будет преуспеть в любых делах и обойти стороной множество конфликтов и бед.

Весы

Весам звезды и планеты советуют начать все с самого начала. В некоторых делах полезно будет дать себе второй шанс. Можно попробовать начать новую жизнь.

Новая жизнь - это не новое место, а иные мысли. Это созидательное мышление, лишенное страхов и комплексов.

В любовной сфере Весам на этой неделе будет везти гораздо сильнее, чем в делах и в работе. Внимание со стороны противоположного пола станет более активным, что даст возможность пофлиртовать, завести новые отношения или вернуть старые. Людям этого Знака лучше настраивать себя на позитивный лад и помнить, что они в центре внимания.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, когда можно найти свою половинку или укрепить существующие отношения. Полезными будут уверенность в себе и оптимизм.

Хорошее настроение не только привлечет больше позитива, но и позволит легче справляться со сложными задачами. Настал период, когда

нельзя откладывать на потом то, что должно быть решено прямо сейчас. Лень и безделье могут принести Скорпионам больше бед, чем недоброжелатели.

Стрелец

Диссонанс между звездами, который продлится с понедельника по 21 мая, может привести к скандалам и разладу в семье. Лучше не давать никому пустых обещаний и не отвечать негативом на критику или замечания. Стрельцам стоит оставаться добрыми и отзывчивыми в любой ситуации.

Астролог рекомендует на этой неделе больше времени посвящать любимым делам, отдыху и спокойной, размеренной работе. В выходные можно устроить поездку на дачу.

Смена обстановки поможет победить хандру и стать счастливее. Также полезными будут физические упражнения, свежий воздух и активность в целом.

Козерог

У людей этого знака начинается очень яркий и благоприятный период, полный удачи и позитива. Звезды дают возможность сфокусироваться на том, чего хочется Козерогам - на любви, делах и на себе самих. Это прекрасная неделя для покупок, ярких эмоций и развлечений. Не стоит сидеть сейчас без дела.

Эта неделя - удачное время для новых знакомств в социальных сетях.

Водолей

У Водолеев есть множество нераскрытых талантов. Настало время пробудить их и найти в себе новые силы и мотивацию для движения вперед. Этот совет актуален не только для работы, но и для любовной сферы. Одиноким Водолеям удастся найти свою половинку.

В делах представителям этого знака лучше оставаться самими собой и не использовать сомнительные схемы и методики для достижения успеха -

это может привести к обратному результату. Стоит опираться на интуицию и собственный жизненный опыт.

Рыбы

С 18 по 20 мая возможны срывы планов и резкие изменения во всех сферах жизни из-за диссонанса между звездами и планетами. Также стоит опасаться токсичных людей и опасных личностей.

Вторая половина недели будет волшебным временем, потому что к Рыбам придет удача.

Это идеальный период для начала любых дел, разрешения конфликтов, совершения покупок и смены обстановки.