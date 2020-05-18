Видео ⟩ Как быстро удалить сухожилия из куриного филе? Лайфхак, который знают не все

Куриное филе - вкусная и здоровая пища, но у многих его приготовление может вызывать трудности. Заметили белое сухожилие, которое обычно находится в куриной грудке? Его трудно вырезать и, кажется, что его невозможно достать. Ничего страшного! В соцсети TikTok можно не только посмеяться, но и научиться чему-то новому. Например, как зачистить куриное филе от сухожилий.
Мэнди Клентз показала, как, используя нож и бумажное полотенце, в один заход легко убрать сухожилие из куриной грудки.
@raising_krazies
Best cooking hack ever! ##cookinghacks ##tiktokmoms ##itsdinnertime ##cookingontiktok ##lifehack ##momsoftiktok ##whatsfordinner ##waitforit ##fyp♬ original sound - raising_krazies
Этот трюк сильно впечатлил многих пользователей - начиная с прошлого понедельника, ролик Клентз насчитывает более 3,9 миллионов просмотров, 647 000 реакций пользователей на видео, более 9 500 комментариев под видео.
Напомним, это не единственный лайфхак, которым мы делились с вами. Например, у известного шеф-повара Гордона Рамзи тоже есть свой метод, как нарезать лук быстро и без слез!
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