Эстония отменила режим ЧС. В Литве открылись бары и рестораны

Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение - так называемое правило 2+2. По завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Правительство Эстонии решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение вызывающего заболевание Сovid-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по борьбе с Сovid-19, так и департамент здоровья.

В Литве возобновляют работу детсады, рестораны и спортклубы

С понедельника, 18 мая, в Литве смягчаются карантинные условия, в связи с этим в детские сады возвращаются дети, кафе, бары и рестораны открывают внутренние помещения, открываются спортклубы.

Салоны красоты смогут предоставлять больше услуг, возвращаются все услуги одонтологии, начинается неформальное воспитание, разрешены небольшие мероприятия на открытом воздухе.

До этого детские сады принимали лишь детей, у родителей которых не было возможности работать удаленно. Деятельность учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других мест развлечений внутри помещений разрешена с 8 до 22 часов. В эти часы также разрешается работы казино и салонов игральных автоматов.

До сих пор была разрешена работа лишь уличных кафе.

С понедельника разрешается возобновить деятельность спортклубов, возможны тренировки с тренером в группах до десяти человек, индивидуальные тренировки с обеспечением дистанции среди посетителей.

Открывшиеся ранее салоны красоты смогут предоставлять больше услуг – процедуры ухода за волосами, лицом, телом, ногтями, татуировок, перманентного макияжа, пирсинга и солярия и прочего.

Также с понедельника разрешаются мероприятия на открытом воздухе, если в них участвуют не более 30 человек, также должна соблюдаться дистанция.

Всеобщий карантин в Литве с целью предотвращения распространения коронавируса был введен 16 марта и продлен до 31 мая.

Как известно, Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до 9 июня.