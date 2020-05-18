Главный эпидемиолог Китая: чиновники Уханя пытались скрыть реальную ситуацию

Джун Наньшань - официальное лицо правительства Китая по вопросам борьбы с Covid-19 и с 2003 года, когда Китай боролся с эпидемией SARS, является старшим советником правительства страны по вопросам здравоохранения.

20 января на государственном телеканале CCTV Джун Наньшань сообщил, что новый коронавирус передается от человека к человеку, несмотря на то, что уханьские должностные лица настаивали на том, что никаких доказательств таким заявлениям нет и вспышку "контролируют".

18 января эпидемиолог отправился в Ухань. Он рассказал, что получил от медиков предупреждение: ситуация куда серьезнее, чем отображено в официальных данных.

"Местным чиновникам тогда не нравилось говорить правду", - заявил в интервью CNN эпидемиолог.

Ему показалось подозрительным, что в течение десяти дней с момента обнаружения Covid-19 в Ухане число случаев не менялось - оставалось 41, в то время как Covid-19 начали регистрировать за пределами Китая. "Я не поверил этому показателю, поэтому продолжал спрашивать, какая же ситуация на самом деле. Они уклончиво отвечали на мои вопросы", - рассказал Джун Наньшань.

20 января в Пекине ему сообщили, что в Ухане 198 зарегистрированных случаев и три смерти. 13 заболевших были медиками. В ходе встречи с представителями правительства Джун Наньшань призвал ввести в Ухане карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

23 января было прекращено сообщение с этим городом. Карантин длился 76 дней.

27 января мэр Уханя в интервью CCTV признал, что его правительство своевременно не опубликовало информацию о новом коронавирусе, полагая, что "мы как самоуправление можем опубликовать информацию только после того, как получим на это добро". В феврале многие чиновники города Ухань и провинции Хубэй были уволены.

В интервью CNN Джун Наньшань указал, что в Китае может быть вторая волна коронавируса.

На данный момент в Китае зарегистрировано 84 тысячи случаев Covid-19 и 4638 смертей. Число случаев стало расти в конце января.

Галерея: Китай в период распространения Covid-19