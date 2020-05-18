Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

Игровые кроссовки с автографом Джордана ушли с молотка за 560 тысяч долларов, сообщает The Action Network.

Эти кроссовки модели Nike Air Jordan 1, выполненные в красном, белом и чёрном цвете, Джордан надевал во время своего дебютного сезона-84/85.

Кроссовки Джордана побили рекорд аукциона установленный в 2019 году. Тогда кроссовки Nike's 1972 Moon Shoes, выпущенные в 1972 году, ушли с молотка за 437 500 долларов.

Модель Nike's 1972 Moon Shoe считается очень редкой - в мире всего 12 пар этой обуви. Прошлогодний экземпляр, который был продан на аукционе, является единственной парой, которую никогда не обували.