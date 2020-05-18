За неделю увеличилось число новых случаев Covid-19

В период с 4 по 10 мая в Латвии зарегистрировано 50 новых случаев Covid-19, за неделю с 11 по 17 мая - 63 случая. Таким образом, число зафиксированных случаев Covid-19 увеличилось на 13, или же 26%.

На прошлой неделе было проведено на 2,51% больше тестов на коронавирус, чем неделей ранее. Удельный вес положительных результатов по отношению к общему числу проведенных за неделю тестов увеличился с 0,43% до 0,53%.

На прошлой неделе в Латвии проведено 11 976 тестов на коронавирус, неделей ранее - 11 683.

На прошлой неделе ежесуточно тестировались в среднем 1711 образцов, в среднем девять давали положительный результат. Неделей ранее ежедневно делали 1669 анализов, и положительными были в среднем 7,14, свидетельствуют подсчеты агентства LETA.

Тем не менее удельный вес выявленных случаев Covid-19 по отношению к количеству тестов продолжает показывать нисходящую тенденцию уже начиная с Пасхи.

Больше всего новых случаев по отношению к числу проведенных анализов зарегистрировано 11 марта, когда было проведено 332 анализа и 16 показали положительный результат.

До 17 мая в Латвии было проведено 89 123 теста и обнаружено 1009 случаев - таким образом, число положительных результатов относительно числа проведенных анализов составляет 1,13%. Неделей ранее этот показатель составлял 1,23%, еще неделей ранее - 1,37%.

Как сообщалось, в субботу, 16 мая, было выявлено 27 новых случаев Covid-19, в том числе 21 связан с социальным учреждением Mārsnēni, где Covid-19 был выявлен у четырех работников и 17 клиентов.