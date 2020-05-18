Умер автор популярного интернет-мема. Он вошел в историю Рунета

В возрасте 52 лет скончался российский видеоблогер Сергей Демехов. Известный также как автор популярного мема "***** не понял, но очень интересно". Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его друга.
Сообщается, что Демехов скончался от остановки сердца 14 мая.
"За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло", - сказал товарищ.
Под видео многие пользователи поспешили оставить свои соболезнования.
Напомним, что слова блогера превратились в настоящий мем. На канале "Батя жжет" он комментировал клипы современных российских исполнителей. Таких как Face, ЛСП, Feduk, Егор Крид, PHARAON, Моргенштерн и других.