Пн, 18.05.2020
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Умер автор популярного интернет-мема. Он вошел в историю Рунета

ФОТО: скриншот видео

В возрасте 52 лет скончался российский видеоблогер Сергей Демехов. Известный также как автор популярного мема "***** не понял, но очень интересно". Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его друга. 

Сообщается, что Демехов скончался от остановки сердца 14 мая.

"За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло", - сказал товарищ.

Под видео многие пользователи поспешили оставить свои соболезнования.  

Напомним, что слова блогера превратились в настоящий мем. На канале "Батя жжет" он комментировал клипы современных российских исполнителей. Таких как Face, ЛСП, Feduk, Егор Крид, PHARAON, Моргенштерн и других. 

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