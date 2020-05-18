Клуб из Южной Кореи заменил зрителей на трибунах секс-куклами

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" во время домашнего матча чемпионата страны расставил на трибунах секс-кукол. Позднее руководству команду пришлось извиняться за произошедший инцидент.
Новый сезон футбольного чемпионата Южной Кореи был отложен на два месяца из-за пандемии коронавируса. 8 мая турнир всё-таки стартовал, но матчи чемпионата проходят без зрителей на трибунах.
Команды на стадионе размещают картонные силуэты, плакаты и баннеры, чтобы телекартинка была "живее". Правда, некоторые клубы решают проблему ещё более креативно.
Футбольный клуб "Сеул", чтобы заполнить трибуны стадиона на игре с "Кванджу" (1:0), использовал секс-кукол, которые были одеты в футболки с логотипом компании, продающей секс-игрушки.
Интересно, что манекены в масках были разделены в соответствии с правилами социального дистанцирования.
Позднее руководству "Сеула" пришлось извиниться за этот инцидент, который вызвал обеспокоенность среди болельщиков команды. Правда, в официальном заявлении клуба говорится, что манекены не имеют никакого отношения к секс-куклам.
Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!