Рижский зоопарк открывается для посетителей

Во вторник, 19 мая, для посетителей открывается Рижский зоопарк, а также его филиал "Цирули", сообщили RUS.TVNET в зоопарке.
Посетители смогут увидеть проживающих на улице обитателей зоопарка, а также посетить Тропический дом, экспозицию "Земноводные и пресмыкающиеся Латвии", отправиться к лемурам и галапагосским черепахам и зайти на второй этаж Дома жирафов.
В филиале "Цирули" открыты абсолютно все экспозиции.
Посетителей призывают соблюдать дистанцию в два метра и не прикасаться к поверхностям - аквариумам, перилам, стендам и т. д.
В помещениях поверхности регулярно дезинфицируют, на территории установлены дезинфекторы для рук.
С 19 мая Рижский зоопарк и филиал "Цирули" работают по летнему графику. Кассы открыты с 10:00 до 18:00, гулять по территории можно до 19:00.
Как известно, после введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации Рижский зоопарк закрылся для посетителей.
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