Рижский зоопарк открывается для посетителей

Посетители смогут увидеть проживающих на улице обитателей зоопарка, а также посетить Тропический дом, экспозицию "Земноводные и пресмыкающиеся Латвии", отправиться к лемурам и галапагосским черепахам и зайти на второй этаж Дома жирафов.

В филиале "Цирули" открыты абсолютно все экспозиции.

Посетителей призывают соблюдать дистанцию в два метра и не прикасаться к поверхностям - аквариумам, перилам, стендам и т. д.

В помещениях поверхности регулярно дезинфицируют, на территории установлены дезинфекторы для рук.

С 19 мая Рижский зоопарк и филиал "Цирули" работают по летнему графику. Кассы открыты с 10:00 до 18:00, гулять по территории можно до 19:00.

Как известно, после введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации Рижский зоопарк закрылся для посетителей.