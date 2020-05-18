Пн, 18.05.2020
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ВИДЕО ⟩ Гимнастка Солдатова показала невероятную растяжку, лёжа на кровати

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в своём Instagram фото и видео, продемонстрировав невероятную растяжку.

21-летняя гимнастка с лёгкостью подняла ногу над головой, сопроводив видео коротким комментарием: "Ножкой ать".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее Александра прямо во дворе дома продемонстрировала несколько гимнастических движений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александра Солдатова - трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), а также трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).

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