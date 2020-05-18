Алине Загитовой - 18! Как фигуристка встретила совершеннолетие

Первыми фигуристку поздравили её поклонники из Японии, у которых 18 мая наступило на несколько часов раньше, чем в России. Затем Загитову поздравил хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков, а ещё чуть позже вышло и официальное поздравление от команды Этери Тутберидзе.

Затем настало время подарков.

Спортсменка опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.

Алина Загитова вместе с младшей сестрой Сабиной исполнила зажигательный танец.

После этого фигуристка вышла в прямой эфир Первого канала, где рассказала о своих планах на сегодня, учёбе и диете.

"С самого утра мне пришло много поздравлений, всем отвечаю. Конечно, это очень радостное событие для меня, 18 лет бывает раз в жизни. Буду справлять день рождения вместе со своей семьёй. Я люблю сладкое. Так что чуть-чуть тортика съем", - сказала Загитова в эфире Первого канала.

С днём рождения Загитову воздравил также вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух, а также легендарный тренер Татьяна Тарасова, которая была краткой: "Я желаю Алине счастливой жизни!".

Напомним, что в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Несмотря на это, 15 мая стало известно, что Загитова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021. Также в команде оказались Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.