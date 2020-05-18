Министр сообщения пояснил, почему разрешены отдельные рейсы именно в Осло и Франкфурт

Открытие стран Балтии - первый шаг к тому, чтобы постепенно по всей Европе вернулись нормальное сотрудничество и связь между странами, заявил журналистам в понедельник министр сообщения Талис Линкайтс.
"Сегодня важный день, когда в Рижском аэропорту в достаточном количестве возобновляются пассажирские перевозки. Транспорт традиционно соединяет людей, предпринимателей и государства, поэтому транспортная отрасль больше всего пострадала от ограничений, связанных с Covid-19", - сказал министр, выразив удовлетворение тем, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется и можно постепенно возобновлять международные пассажирские перевозки.
Сейчас разрешены отдельные рейсы вне пространства стран Балтии - в Осло и Франкфурт. Министр выразил надежду, что с улучшением ситуации количество маршрутов из Риги будет "очень постепенно" расти.
Поясняя, почему выбраны эти два города, Линкайтс сказал, что в Осло большой спрос на работников из Латвии, а Франкфурт - хороший пункт назначения, чтобы отправиться в другие европейские страны или на другие континенты.
Напомним, аэропорт разработал программу #Не позволяй вирусу путешествовать, которая предусматривает комплекс мер безопасности для пассажиров и сотрудников во время пандемии Covid-19. Пассажиры обязаны носить маски, так как не везде в здании можно соблюдать дистанцию в два метра.
Галерея: Дополнительные меры безопасности в аэропорту "Рига"
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!