Министр сообщения пояснил, почему разрешены отдельные рейсы именно в Осло и Франкфурт

"Сегодня важный день, когда в Рижском аэропорту в достаточном количестве возобновляются пассажирские перевозки. Транспорт традиционно соединяет людей, предпринимателей и государства, поэтому транспортная отрасль больше всего пострадала от ограничений, связанных с Covid-19", - сказал министр, выразив удовлетворение тем, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется и можно постепенно возобновлять международные пассажирские перевозки.

Сейчас разрешены отдельные рейсы вне пространства стран Балтии - в Осло и Франкфурт. Министр выразил надежду, что с улучшением ситуации количество маршрутов из Риги будет "очень постепенно" расти.

Поясняя, почему выбраны эти два города, Линкайтс сказал, что в Осло большой спрос на работников из Латвии, а Франкфурт - хороший пункт назначения, чтобы отправиться в другие европейские страны или на другие континенты.

Напомним, аэропорт разработал программу #Не позволяй вирусу путешествовать, которая предусматривает комплекс мер безопасности для пассажиров и сотрудников во время пандемии Covid-19. Пассажиры обязаны носить маски, так как не везде в здании можно соблюдать дистанцию в два метра.

Галерея: Дополнительные меры безопасности в аэропорту "Рига"