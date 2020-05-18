Пн, 18.05.2020
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Закормили до смерти. В месте отдыха Buki от угощений посетителей умерла зебра

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ФОТО: AFI

В месте отдыха Buki от угощений посетителей умерла зебра, сообщила организация в социальной сети Facebook. 

"Врач провела проверку, сделала анализ, зебру отравили сладостями. Можем сказать "спасибо" тем ответственным посетителям, которые ее накормили. По словам очевидца, это были шоколадки Snickers", - говорится в сообщении. 

Представители Buki напомнили, что животным можно давать только специализированный корм, а не человеческую еду. 

Место отдыха Buki находится в Вентспилском крае, в Варвской волости на побережье Балтийского моря. Здесь разбит маленький зоопарк, в котором есть также такие животные как альпаки и верблюды. 

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