Закормили до смерти. В месте отдыха Buki от угощений посетителей умерла зебра

"Врач провела проверку, сделала анализ, зебру отравили сладостями. Можем сказать "спасибо" тем ответственным посетителям, которые ее накормили. По словам очевидца, это были шоколадки Snickers", - говорится в сообщении.

Представители Buki напомнили, что животным можно давать только специализированный корм, а не человеческую еду.

Место отдыха Buki находится в Вентспилском крае, в Варвской волости на побережье Балтийского моря. Здесь разбит маленький зоопарк, в котором есть также такие животные как альпаки и верблюды.