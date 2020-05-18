Закормили до смерти. В месте отдыха Buki от угощений посетителей умерла зебра

В месте отдыха Buki от угощений посетителей умерла зебра, сообщила организация в социальной сети Facebook.
"Врач провела проверку, сделала анализ, зебру отравили сладостями. Можем сказать "спасибо" тем ответственным посетителям, которые ее накормили. По словам очевидца, это были шоколадки Snickers", - говорится в сообщении.
Представители Buki напомнили, что животным можно давать только специализированный корм, а не человеческую еду.
Место отдыха Buki находится в Вентспилском крае, в Варвской волости на побережье Балтийского моря. Здесь разбит маленький зоопарк, в котором есть также такие животные как альпаки и верблюды.
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